Novas servidoras assumem funções na Secretaria de Educação

Com essa iniciativa, o município de Vista Gaúcha reforça seu compromisso com a educação e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

O prefeito Locatelli destacou a dedicação e o compromisso das novas servidoras, enfatizando a importância de seu trabalho para a comunidade: “A educação é a base do futuro da nossa cidade. Contar com profissionais comprometidas e qualificadas fortalece ainda mais o ensino e o bem-estar das nossas crianças.”

Débora Cristina Guimarães dos Santos assumiu o cargo de professora de séries iniciais, enquanto Karine Bittencourt Costa foi designada como professora da educação infantil. Ambas terão um papel fundamental no ensino e na formação das crianças, garantindo um aprendizado de qualidade. Já Janete Oliveira Deponti exercerá a função de servente, contribuindo para a organização e manutenção do ambiente escolar, assegurando um espaço adequado e seguro para os alunos.

Com o objetivo de aprimorar os serviços prestados à população, o município de Vista Gaúcha integrou ao quadro de servidores municipais três novas profissionais aprovadas no último concurso público. Elas atuarão na Secretaria Municipal de Educação, desempenhando funções essenciais para o desenvolvimento educacional e o atendimento à comunidade.

