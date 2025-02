Novo líder do PDT quer relação respeitosa com governo e acompanhar reforma tributária

O novo líder do PDT na Câmara dos Deputados, deputado Mário Heringer (PDT-MG), afirmou que a “prioridade das prioridades” do partido em 2025 é colocar-se na “posição certa e respeitosa que merece” diante do governo federal.

“Somos um partido com 18 deputados, da base do governo, mas nem sempre somos tratados como tal. Acho que nosso papel é trabalhar com o governo para que responsabilidades e parcerias possam ser feitas de maneira efetiva, [em um caminho] de mão dupla”, destacou.

Heringer disse ainda que o PDT deve acompanhar o processo de transição da reforma tributária, segundo ele, “um avanço para o Brasil”, e ainda questões ligadas ao meio ambiente. “A área ambiental é muito importante. Nós estamos destruindo esse planeta.”

Por fim, o líder ressaltou que o partido deverá continuar focando em pautas tradicionais da legenda, como trabalho, educação, saúde e segurança pública. “A segurança pública não é um problema da Direita, é uma pauta nossa, do Brasil, dos brasileiros” concluiu.

Questionado sobre a relação com o novo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, Heringer disse que o perfil tranquilo e de diálogo de Motta vai facilitar o trânsito dele dentro do Legislativo na relação com o Executivo e o Judiciário.

Heringer está no sexto mandato na Câmara dos Deputados.