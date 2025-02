Líder do Solidariedade afirma compromisso com segurança pública e cobra CPI dos planos de saúde

O líder do Solidariedade, deputado Aureo Ribeiro (RJ), reforçou a segurança pública como pauta prioritária da bancada para 2025. Além disso, o partido, que reúne cinco deputados, defende a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar a atuação de operadoras de planos de saúde.

"É inadmissível uma pessoa que está portando um fuzil ser presa e solta no dia seguinte. Vamos priorizar propostas que permitam aos governadores trabalhar com a Polícia Civil e Militar, em integração com a Polícia Federal, para combater o crime organizado", defendeu o deputado.

Planos de saúde

Ribeiro também defendeu a instalação de uma CPI para investigar a atuação dos planos de saúde e o trabalho de regulação feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No ano passado, o Solidariedade protocolou requerimento com assinaturas suficientes para abrir a CPI, mas a comissão não foi instalada por decisão do então presidente Arthur Lira (PP-AL).

"A CPI não foi instalada, e hoje depende de decisão do Supremo Tribunal Federal. Com isso, [a instalação da CPI] a gente vai poder esclarecer melhor a oferta da saúde privada à população brasileira, para ter a garantia de um serviço digno", explicou.

Pauta antecipada

Sobre a nova presidência da Casa, o líder do Solidariedade acredita que o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) vai criar oportunidades para as lideranças discutirem melhor as pautas.

"Conhecer a pauta com antecedência vai fazer com que a gente possa discutir e se preparar melhor para os debates", disse o líder.