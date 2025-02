Novo líder do Republicanos atuará em consonância com o presidente da Câmara

O novo líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, deputado Gilberto Abramo (MG), anunciou que as prioridades do partido em 2025 estarão alinhadas ao que pautar o presidente da Casa Hugo Motta (PB), que também é do Republicanos. Ele destacou, no entanto, o diálogo como fio condutor de seu trabalho na liderança.

“O nosso presidente Hugo Motta sempre foi uma pessoa do diálogo. Ele sempre procurou dialogar com a esquerda e a direita, e essa será a linha do procedimento que eu quero também adotar no Republicanos”, afirmou. “Vou dialogar e procurar levar para a bancada os projetos apresentados pelo governo ou por deputados com uma dimensão um pouco maior, para que a bancada tome a decisão.”

Gilberto Abramo assumiu a liderança da legenda de 44 integrantes em substituição ao atual presidente da Câmara.