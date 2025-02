Aulas da Rede Municipal de Ensino iniciam na segunda-feira, 10 de fevereiro

As aulas em toda a rede municipal de ensino de Tenente Portela têm início no dia 10 de fevereiro. Este ano, o grande diferencial será a inclusão de mais uma escola de Educação Infantil na rede: a Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Aprendiz. Durante a semana iniciada em 3 de fevereiro, foram realizadas formações continuadas para todos os profissionais da educação, com o objetivo de contribuir significativamente para o desenvolvimento do conhecimento dos educadores. A proposta é facilitar a reflexão sobre a prática docente, elevando-a a uma consciência coletiva.

“Preparamos nossos profissionais da educação e estamos organizando nossas escolas para oferecer um atendimento de excelência aos nossos alunos”, afirmou a secretária de Educação, Irinéia Koch.

A Rede Municipal de Ensino de Tenente Portela - Em 2025, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd) foi assumida pela professora Irinéia Koch, nomeada para a rede municipal de ensino. Atualmente, a rede conta com aproximadamente 1.600 alunos, distribuídos em 10 escolas, que atendem desde o berçário até o nono ano do Ensino Fundamental. Nesse contexto, estão envolvidos cerca de 290 profissionais da educação.

Nos últimos quatro anos, todas as escolas municipais passaram por reformas de ampliação, modernização e melhorias na infraestrutura física. O objetivo dessas reformas é investir diretamente na qualidade do ensino, no bem-estar de alunos e professores e na criação de um ambiente que inspire aprendizado e crescimento.

A rede municipal se destaca nacionalmente, tendo recebido o Selo Ouro no final de 2024, em reconhecimento pela política pública adotada na gestão anterior. Desde 2022, foram implantados o sistema de ensino Aprende Brasil, a Escola em Tempo Integral e políticas públicas voltadas para a educação inclusiva.

Nova Escola de Educação Infantil - Entre as novidades deste ano, destaca-se a nova Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Aprendiz, que tem capacidade para atender até 375 crianças, desde o berçário até o Pré-B.

Atendimento Inclusivo - A Smecd de Tenente Portela reafirma seu compromisso com a inclusão escolar, ampliando as salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e promovendo a qualificação contínua de todos os professores com temas relacionados à educação inclusiva, com foco no espectro do autismo e em práticas pedagógicas inclusivas. Além disso, serão intensificadas as rodas de conversa com as famílias de estudantes com deficiência.

“A consolidação da política de inclusão e a formação de estudantes protagonistas de sua aprendizagem são pontos essenciais para a construção de uma política educacional que atenda às reais necessidades de todos os alunos da rede municipal”, disse a secretária de Educação.

Foco na Aprendizagem - No Ensino Fundamental, será implementado o apoio pedagógico, uma política de gestão educacional focada na melhoria da aprendizagem de todos os estudantes. A recomposição de aprendizagem e o apoio pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática terão continuidade, com o objetivo de impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos com dificuldades e diferentes níveis de desempenho. As metodologias ativas e o protagonismo estudantil também serão promovidos, visando a uma aprendizagem mais dinâmica e envolvente.

Educação Municipal em Turno Integral - A Smecd oferece o turno integral em três Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e seis Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). O objetivo do turno integral é aumentar a carga horária dos estudantes na escola, proporcionando uma formação completa e colocando o aluno como protagonista do processo educacional. As oficinas pedagógicas incluem atividades como música, esportes e apoio pedagógico, conforme a escolha da comunidade escolar.

Formação Continuada - Durante o ano letivo, serão oferecidos 285 cursos online, com 30 horas de duração cada, na plataforma AB Digital do sistema Aprende Brasil. Além disso, serão realizadas 80 horas de formação presencial, com a assessoria do sistema. O foco deste ano será a continuidade da formação dos professores da Educação Infantil no curso “Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI)”, que faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A iniciativa visa ampliar as práticas pedagógicas que favoreçam a apropriação da leitura e escrita pelas crianças.

Foco nas Tecnologias - Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação, a rede municipal de Tenente Portela está investindo na formação de professores e alunos para o uso crítico de tecnologias digitais. Já foi oferecida a formação para toda a rede de ensino, com especialistas em tecnologias plugadas e desplugadas, com o intuito de tornar o uso dessas ferramentas acessível e criativo para as atividades escolares.

Implementação da Lei Federal 15.100/2025 nas Escolas Municipais - Outra mudança importante será a implementação da Lei Federal 15.100/2025, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da Educação Básica. No entanto, o uso pedagógico desses dispositivos será permitido, sempre sob orientação dos profissionais da educação.

Essa norma já está prevista nos regimentos internos das escolas e foi discutida com as direções escolares. Em breve, a Smecd publicará uma portaria para regulamentar a Lei Federal 15.100/2025 no âmbito municipal.