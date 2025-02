SMSU realiza pintura do meio-fio e faixas de segurança

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSU) está realizando a manutenção e recuperação da sinalização horizontal na cidade.

De acordo com a secretária de Serviços Urbanos, Cristie Becker, a pintura tem como objetivo melhorar a percepção dos motoristas e pedestres, incentivando o respeito às normas de trânsito e proporcionando mais segurança para estudantes, crianças e munícipes que transitam pelas vias do município. As melhorias também visam valorizar oaspecto visual da cidade.

A secretária também informou que, cumprindo uma determinação do DAER, os cordões de meio-fio ao longo daAvenida Ijuí, extensão da rodovia ERS-330, serão pintados de amarelo apenas nas entradas de garagens e em frente às farmácias. Além disso, a pedido do DAER, todas as placas indicativas de comércio colocadas por empresas no canteiro central da Avenida deverão ser retiradas, a fim de garantir maior visibilidade para os condutores de veículos.

Para manter a cidade limpa e organizada, a SMSU reforça que é proibido colocar lixo solto no canteiro central da avenida. A recomendação é utilizar as lixeiras mais próximas para o descarte adequado.

A secretária Cristie Becker solicita a colaboração de todos para manter a cidade limpa e saudável e pede que “os sacos plásticos sejam bem amarrados, façam a varrição da própria calçada, descartem lixo apenas no dia da coleta, repensem hábitos de consumo e evitem jogar lixo em bueiros ou terrenos baldios”. A secretária também destaca a importância de não queimar lixo, como forma de contribuir com um ambiente mais limpo, organizado e saudável.

Com informações de Rádio Planeta FM 102.7