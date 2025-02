Comissão debate criação do Programa de desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono

"Na discussão sobre a transição energética para uma economia de baixo carbono, o hidrogênio verde aparece em destaque como uma das opções mais viáveis para o planeta", explica. "O Brasil está avançando na regulação do mercado de hidrogênio verde, considerado um dos principais vetores energéticos do futuro", acrescenta.

Conforme o Leônidas Cristino, a implementação de uma nova matriz energética é um dos grandes desafios globais, especialmente para uma descarbonização profunda dos setores industriais e do próprio setor de energia, passando pelos meios de transporte.

O evento será realizado a partir das 14h30, no plenário 3.

O debate atende a pedido do deputado Leônidas Cristino (PDT -CE). Ele quer tratar da regulamentação e implementação de marcos legais para a transição energética.

No final de 2023, o Senado aprovou o PL 5816/23, cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento da indústria do hidrogênio de baixo carbono. Na Câmara, a proposta foi apensada ao PL 5751/23 .

A comissão especial sobre transição energética e produção de hidrogênio verde da Câmara dos Deputados discute nesta terça-feira (11) proposta de criação do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixo Carbono.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.