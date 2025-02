Derrubadas recebe nova câmara de conservação para imunobiológicos

Derrubadas acaba de receber um importante reforço para a área da saúde: uma câmara de conservação Biotecno BT 1100 420 TOP, adquirida com recursos da Rede Bem Cuidar RS, no valor de R$ 17.000,00. O equipamento, com capacidade para 420 litros, é essencial para a conservação de vacinas, medicamentos e outros produtos termolábeis, garantindo temperaturas ideais entre 2°C e 8°C.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Angelo Oliveira, a nova câmara aumenta a segurança na armazenagem de imunobiológicos e conta com maior autonomia de bateria, assegurando a manutenção da temperatura mesmo em casos de falta de energia elétrica. Esse avanço fortalece o sistema de saúde local e reduz riscos à integridade dos produtos.

O prefeito Miro Mulbeier ressaltou que a aquisição reforça o compromisso da gestão municipal em investir na infraestrutura da saúde, garantindo mais segurança e eficiência no atendimento à população. A administração segue empenhada em aprimorar os serviços e oferecer um cuidado cada vez mais qualificado aos moradores de Derrubadas.