Vista Gaúcha intensifica combate à dengue e registra queda nos casos

Esforços preventivos intensificados e colaboração da comunidade levam à redução dos casos. Município registra apenas um caso confirmado até o momento.

A Secretaria Municipal de Saúde de Vista Gaúcha, por meio dos agentes de saúde e endemias, tem intensificado as ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Embora a situação atual seja bem diferente da vivida em 2024, quando o estado do Rio Grande do Sul enfrentou uma epidemia da doença, o município mantém o monitoramento contínuo para evitar novos surtos.

Segundo dados do Painel de Monitoramento da Dengue RS, Vista Gaúcha registra, até o momento, um caso confirmado da doença, sendo autóctone, ou seja, contraído dentro do município. No ano passado, em fevereiro, foram 96 casos confirmados, totalizando 573 moradores infectados ao longo de 2024.

De acordo com o agente de endemias Victor Rafaelli, o município tem reforçado as ações de conscientização e prevenção, além das medidas rotineiras realizadas pelos agentes de saúde. “Estamos aplicando o fumacê, que é um dos métodos de controle do mosquito, além do Borrifador Residual Intradomiciliar (BRI), uma técnica que cria uma barreira química eliminando os ovos depositados pelo Aedes aegypti”, explicou.

Para monitorar a infestação do mosquito, a cidade também realiza o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), que consiste na coleta de larvas em áreas estratégicas. Neste ano, a coleta foi realizada no final de janeiro, abrangendo cerca de 30% dos imóveis da cidade. “O resultado deve ser divulgado nos próximos dias, e esperamos que o índice continue baixo ou médio nos próximos meses. No entanto, com a proximidade do período crítico para a proliferação do mosquito, reforçamos o pedido para que a população colabore, cuidando de caixas d’água e tonéis, que são os principais focos encontrados durante os levantamentos”, destacou Rafaelli.

Novas Ações

Até o final de fevereiro, Vista Gaúcha instalará 50 armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti, conhecidas como ovitrampas. Destas, 45 serão distribuídas na área urbana e cinco no distrito de Bom Plano. O projeto, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com os municípios, busca aprimorar o controle da doença por meio da coleta de dados mais precisos.

Embora o número de casos confirmados esteja controlado, a Secretaria de Saúde mantém o alerta e reforça que a participação da população continua sendo fundamental para impedir o avanço da dengue no município.

