Brigada Militar efetua prisão em flagrante em Vista Gaúcha

Na manhã desta sexta-feira, 7, policiais militares do 7º BPM realizaram a prisão em flagrante de um homem de 57 anos, na localidade de Linha Bonita, interior do município de Vista Gaúcha, pelo crime de adulteração de sinal identificador veicular.

Durante patrulhamento rural, a guarnição abordou uma motocicleta cuja placa, ao ser verificada no sistema policial informatizado, indicou que se tratava de um veículo com registro de furto/roubo, ocorrido em 2021, na cidade de Miraguaí. Além disso, os números de chassi e motor estavam suprimidos, o que configura crime conforme o Art. 311 do Código Penal.

Após a apreensão da motocicleta, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde, por determinação da Autoridade Policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O detido foi posteriormente levado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar a origem do veículo, que será submetido à perícia.