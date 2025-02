Carreta de suínos tomba em Palmitinho e condutor perde a vida no local

Um grave acidente bloqueia a RSC-472, no trecho entre Palmitinho e Tenente Portela, nas proximidades da Multicaixas. Na madrugada desta segunda-feira (10), por volta das 5h, uma carreta de transporte de suínos tombou sobre a pista, interditando totalmente o trânsito no local.

A carga de suínos estava sendo transportada para abate em Três Passos. A empresa responsável pelo transporte trabalha na retirada dos animais e informou que divulgará uma nota oficial sobre o ocorrido na tarde de hoje. A previsão é de que a rodovia seja liberada para o tráfego a partir das 16h.

O motorista da carreta não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A identidade da vítima foi confirmada pela Polícia Civil como Gleidson Alves da Silveira, de 29 anos, natural do Mato Grosso do Sul. O corpo foi encaminhado para necropsia, e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Fonte: Grupo Chiru