Semana de Formação prepara educadores para o ano letivo de 2025

A educação em Derrubadas viveu uma semana de aprendizado e troca de experiências, fortalecendo a preparação dos profissionais para o novo ano letivo.

Na manhã de quarta-feira, 5, o Auditório Municipal sediou a abertura oficial do Ano Letivo 2025, com o tema "Viva o Presente da Vida". O evento reuniu todos os profissionais da educação e contou com palestras de Marcos Bristot e Marco Marssaro. Segundo a secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, foi um momento de motivação e energia positiva, impulsionando os educadores a iniciarem o ano com determinação e entusiasmo.

No período da tarde, a programação seguiu com a formação de professores, abordando o tema "Com Internet ou Não, Vem Aí a BNCC da Computação: Como Explorar a Tecnologia em Diferentes Contextos da Educação Básica". A capacitação foi ministrada pela professora Gabriele Sachinski e direcionada aos docentes da rede municipal de ensino.

Já na quinta-feira à tarde, a professora Claudini Pedruzzi conduziu uma reflexão sobre "Currículo e Inclusão: Qual a Relação?", envolvendo professores da Educação Infantil (Creche e Pré-escola) e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).

Para a secretária Cristiane Führ, essas atividades reforçam o compromisso com a formação continuada dos profissionais, garantindo um ensino cada vez mais eficiente e inclusivo na rede municipal.