Comunicado da Secretaria Municipal de Saúde de Derrubadas

Durante esse período, o Centro Municipal de Saúde contará com apenas um médico disponível. Por isso, pedimos à população que priorize atendimentos de urgência e emergência, evitando agendamentos para consultas de rotina ou casos de menor gravidade. Essa colaboração ajudará a garantir um atendimento mais ágil e eficiente para quem realmente precisa.

A Secretaria Municipal de Saúde de Derrubadas informa que o Dr. Uilson Isach Gemelli dos Santos estará em férias no período de 10 a 24 de fevereiro de 2025.

