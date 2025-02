São Paulo faz busca ativa para segunda dose da vacina contra a dengue

Com a alta do número de casos de dengue, entre as estratégias de combate à doença a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo irá priorizar os esforços de busca ativa para a segunda dose da vacina.

A imunização tem como público alvo as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e as unidades básicas de saúde fazem o acompanhamento em suas regiões, cabendo a elas a iniciativa do contato com os responsáveis, feito inicialmente por telefone. Em áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família (ESF), o contato também pode ser feito pessoalmente nas casas, pelos agentes comunitários de saúde. Serão contatadas famílias em que os jovens não tenham comparecido após o prazo de retorno, que é de três meses após a primeira dose.

O público na faixa etária dos 10 aos 14 anos é estimado em 600 mil pessoas na capital, sendo que até o momento, 259 mil primeiras doses (38%) e 134 mil segundas doses (20%) foram aplicadas. A cidade de São Paulo não está entre as regiões com maior incidência de casos e óbitos, mas a densidade habitacional da região a coloca como área potencial para surtos ainda mais intensos, inclusive pela presença, na região, de casos dos sorotipos 1, 2 e 3.

Mortes

De acordo com as estatísticas da secretaria estadual de saúde, os óbitos por dengue em todo o estado chegaram a 56 em 2025, com destaque para as cidades de Jaboticabal e São José do Rio Preto, com 6 mortes em cada. São Paulo registrou 79 mil casos confirmados e tem outros 150 mil prováveis. O Instituto Adolfo Lutz investiga se outros 204 óbitos em condições similares às da doença ocorreram devido ao vírus.

As informações do Ministério da Saúde são de 257 mil casos prováveis no país e 72 óbitos registrados, além de 290 óbitos em investigação, para o país todo.