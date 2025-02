Vice-Prefeita assume interinamente o cargo de Prefeita Municipal

Na segunda-feira, 10, a vice-prefeita Patrícia C. Mantelli assumiu interinamente o cargo de prefeita municipal. A transição temporária ocorre devido à viagem do prefeito Valcier Balestrin, que estará ausente do município por alguns dias para cumprir compromissos oficiais.

Durante este período, a prefeita em exercício Patrícia C. Mantelli estará à frente das atividades do Poder Executivo Municipal, garantindo a continuidade dos trabalhos e a efetividade na prestação dos serviços públicos.