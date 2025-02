Projeto permite a realização de ritos religiosos em escolas no intervalo das aulas

Liberdade religiosa Autora do projeto, a deputada Missionária Michele Collins (PP-PE) afirma que o objetivo é assegurar a possibilidade de realização voluntária de eventos religiosos em escolas públicas e privadas de todo o território nacional.

Os estabelecimentos de ensino que criarem obstáculos para realização da esses eventos serão punidos com advertência e multa de até R$ 3 mil, aplicada em dobro em caso de reincidência.

O Projeto de Lei 4134/24 permite a realização de ritos religiosos voluntários em escolas públicas e privadas de todo o País. Os eventos poderão ocorrer nos intervalos das aulas ou em outros momentos que não prejudiquem as atividades de ensino. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

