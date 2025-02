Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde divulga terceira chamada do processo seletivo servidores temporários

Foto: Divulgação / Semae

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (Semae) publicou no diário oficial a terceira chamada do processo seletivo para a contratação de 16 novos profissionais em caráter temporário para a complementação do quadro de funcionários. A seleção inclui vagas para diversos cargos, como biólogo, contador, engenheiro, geólogo e técnico em Contabilidade. Com a chegada desses novos colaboradores, os serviços para o planejamento de políticas públicas e de emissão de Outorgas terão uma estrutura ainda mais robusta para serem executados, contribuindo assim, para o meio ambiente de Santa Catarina.

:: Confira aqui o resultado

O secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta, ressaltou a importância da ampliação do quadro de funcionários, destacando que a Semae é uma secretaria essencial para as políticas de sustentabilidade do estado. “É de extrema importância essa estruturação de quadro técnico. Assim, conseguiremos colocar em prática as medidas que o governador Jorginho Mello nos confiou, visando uma gestão eficiente dos recursos hídricos e desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Funções dos novos contratados

Os 16 novos contratados terão papéis fundamentais nas ações da Secretaria, com destaque para o Setor de Outorga, onde alguns destes profissionais irão atuar diretamente para acelerar a entrega de processos, além de apoiar ações relacionadas à segurança de barragens. Os contratados também colaborarão na elaboração de boletins meteorológicos, monitoramento de secas e em planos de bacia.

A gerente de Outorga e Controle dos Recursos Hídricos da Semae, Gisele Mori, explicou a importância dessa expansão para a eficiência do serviço público. “Com esses novos profissionais, vamos conseguir concluir as análises de Outorga solicitadas no prazo de até um ano, garantindo a regularização dos usuários de recursos hídricos e a preservação ambiental, o que é essencial para o desenvolvimento sustentável do estado”, destacou Mori.

A importância da Outorga

A Outorga é um ato essencial na gestão da água em Santa Catarina, uma vez que a Constituição de 1988 reconheceu a água como um recurso de valor econômico. A Semae é responsável por conceder os direitos de uso da água, regulando quem usa, quando usa e quanto usa, de forma a garantir a preservação dos recursos hídricos e o uso sustentável da água nos setores industrial, agrícola e para o abastecimento público.

A expansão do quadro técnico da Semae e a implementação dessas ações refletem um compromisso com a gestão responsável dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina.