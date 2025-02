Recapeamento da ERS 330 entre Miraguaí e Tenente Portela acontece após anos de reivindicações

Após anos de reivindicações de lideranças políticas, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e moradores da região, o tão esperado recapeamento da ERS-330, que liga Redentora, passando por Miraguaí até Tenente Portela, finalmente teve início no começo de fevereiro de 2025. A obra, executada pelo governo do estado, promete melhorar a qualidade do trajeto utilizado diariamente por agricultores, trabalhadores e moradores.

O anúncio da obra havia sido feito em outubro de 2023, durante uma reunião entre lideranças miraguaienses e Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes. No entanto, o cronograma inicial previa o início dos trabalhos em menos de 40 dias, o que não se concretizou no trecho entre Miraguaí e Tenente Portela. Apenas agora, em fevereiro de 2025, as máquinas finalmente começaram a operar.

A luta pelo recapeamento da rodovia incluiu dezenas de e-mails, documentos, pedidos formais e até mesmo abaixo-assinados com centenas de assinaturas de moradores da região, todos encaminhados ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). A ERS-330, que é uma importante via para o escoamento da produção agrícola e deslocamento diário da população, estava em condições precárias, com trechos bastante deteriorados, dificultando o tráfego e gerando preocupação para motoristas e pedestres.

Com o recapeamento em andamento, a expectativa é que a ERS-330 se torne uma estrada mais segura e eficiente, beneficiando não apenas os moradores das cidades envolvidas, mas também toda a região noroeste do estado. A obra representa um avanço significativo para a infraestrutura local e um exemplo de como a persistência e o diálogo entre comunidade e autoridades podem resultar em conquistas importantes.

Com informações da Rádio Líder