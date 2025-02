Parceria do Estado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul busca fortalecer a gestão de recursos hídricos

O governo do Estado, representado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por meio do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), assinaram um Termo de Cooperação, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (12/2). A parceria tem como objetivo aprimorar a gestão pública no Estado, especialmente nas áreas de recursos hídricos, saneamento, infraestrutura e meio ambiente. O foco principal é a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, visando também a mitigação de desastres de origem hídrica ou que impactem tais recursos. A iniciativa faz parte da estratégia do Plano Rio Grande.

O termo estabelece a colaboração para o fortalecimento das ações governamentais, promovendo a execução de projetos conjuntos conforme planos de trabalho detalhados. A Sema tem a responsabilidade de coordenar e supervisionar o cumprimento das metas estabelecidas, além de fornecer suporte técnico e gerenciar as demandas do setor público relacionadas aos projetos. A UFRGS, por sua vez, contribui com seu conhecimento acadêmico e técnico, realizando pesquisas e orientando os projetos selecionados.

“O acordo formaliza as relações já existentes entre as instituições e traz novas diretrizes a partir dos eventos ocorridos no nosso Estado. Proporciona uma união de esforços para o desenvolvimento de soluções inovadoras para questões ambientais e de gestão hídrica. O envolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fortalece a aplicação de conhecimentos acadêmicos no setor público, enquanto a Sema assegura a implementação prática de políticas públicas mais eficientes e sustentáveis. Com isso, o Estado ganha em capacidade técnica e científica para lidar com os desafios ambientais de forma mais integrada e eficaz”, resume a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Na primeira etapa, será formado um grupo de trabalho (GT) com dupla coordenação. O GT deverá criar metas e indicadores para monitorar a evolução dos objetivos do Termo de Cooperação. Em seguida, haverá reuniões periódicas para análise de andamento, seleção e execução de projetos.