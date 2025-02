A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Miraguaí, cumpriu, na tarde desta sexta-feira, 14, um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Tenente Portela contra um indivíduo por descumprimento de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.