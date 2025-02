Recapeamento da ERS-330 avança pelo centro da cidade

Com informações da Planeta FM 102.7

Atenção, motoristas! Devido às obras, há bloqueios e desvios no trânsito. Os condutores devem redobrar a atenção e, quando necessário, utilizar as vias secundárias para evitar transtornos.

No centro de Miraguaí, o Daer informou que o recapeamento se limitará à pista de rolamento, cobrindo quatro metros de cada lado da Avenida, sem intervenção nas demais faixas.

Os serviços de recuperação e recapeamento asfáltico tiveram início no dia 7 de fevereiro, abrangendo os trechos críticos entre o bairro Irapuá, em Miraguaí, e a localidade de Gamelinhas, em Tenente Portela.

