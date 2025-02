Saúde de Miraguaí realiza 27 exames de ressonância magnética para reduzir fila de espera

Com informações da Planeta FM 102.7

"Com muito esforço e dedicação, aos poucos estamos diminuindo a fila de espera para esses exames. Nestes primeiros 45 dias de Governo Municipal, já foram realizados mais de 40 exames de ressonância pendentes há meses", destacou o secretário.

Os exames foram realizados na Clínica VMAT Imagem, em Frederico Westphalen, e os pacientes contaram com transporte disponibilizado pela Prefeitura.

