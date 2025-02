Licitação deserta adia reconstrução da ponte sobre o Rio Turvo

A travessia entre as localidades de Burro Magro, em Tenente Portela, e Linha Navegantes, em Três Passos, segue interditada desde que a ponte foi destruída pelas enchentes de maio de 2024. Na quarta-feira, 12, pela segunda vez, a licitação para a construção da nova estrutura foi declarada deserta, sem empresas interessadas na execução da obra.

A primeira tentativa de licitação ocorreu em dezembro do ano passado, mas também não houve interessados. Diante do impasse, uma reunião emergencial foi realizada na sexta-feira (14), em Tenente Portela, com a participação dos prefeitos Arlei Tomazoni (Três Passos) e Rosemar Sala (Tenente Portela), além de secretários municipais e técnicos das administrações. O principal desafio identificado foi o orçamento da obra, atualmente estimado em R$ 2,7 milhões, valor considerado insuficiente para atrair empresas especializadas no setor, especialmente após os danos causados pelas enchentes no Estado.

No orçamento previsto, R$ 1,9 milhão são provenientes da União, por meio da Defesa Civil, enquanto R$ 800 mil são a contrapartida dos dois municípios. Com o objetivo de viabilizar a construção, os gestores decidiram revisar os custos do projeto e buscar um novo aporte financeiro junto ao Governo Federal. Caso não seja possível garantir novos recursos, os prefeitos sinalizaram com a possibilidade de aumentar os investimentos próprios para tirar a obra do papel.

A antiga ponte tinha cinco metros de largura e 48 metros de extensão, mas sofria danos recorrentes. Entre 2023 e 2024, foi interditada três vezes devido a estragos provocados pelas cheias do rio. A nova estrutura será mais robusta, com seis metros de largura, 75 metros de extensão e um aumento de quatro metros na altura para evitar novos problemas com inundações.

Apesar da prioridade atribuída à obra, ainda não há previsão para sua conclusão. Enquanto isso, a única ligação entre Três Passos e Tenente Portela segue sendo a ponte da RSC-472.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela