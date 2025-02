Claudenir Scherer assume Prefeitura interinamente

Durante esta semana, o vice-prefeito Claudenir Scherer estará à frente da Prefeitura de Tenente Portela, assumindo interinamente o cargo de chefe do Executivo municipal. A mudança ocorre em razão da viagem oficial do prefeito Rosemar Sala a Brasília.

A cerimônia de transmissão do cargo foi realizada na sexta-feira, 14, no gabinete. Pela primeira vez no comando do Executivo, Scherer destacou seu compromisso com a continuidade administrativa.

“Vamos manter o trabalho em ritmo acelerado, garantindo que todas as demandas da cidade sejam atendidas com eficiência”, afirmou o prefeito em exercício.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela