Município passa a oferecer transporte para alunos da APAE de Tenente Portela

Com informações da Planeta FM – 102.7

Maiara também ressaltou o empenho e a dedicação da gestão do prefeito Neco e do vice-prefeito Ricardo, bem como dos secretários municipais Valdelírio Pretto da Silva (Saúde), Elenir Teresinha da Silva (Assistência Social) e Carlos Faccio (Educação). Juntos, eles viabilizaram o acesso dos alunos ao transporte e aos atendimentos na Escola de Educação Especial Recanto da Alegria.

Segundo a assistente social Maiara Grubert, o transporte será oferecido diariamente, conforme acordado individualmente com cada família. “Para nós, é uma imensa alegria, pois estamos batalhando há anos pelo transporte e pelo atendimento às necessidades de cada aluno”, destacou.

A Administração Municipal, em convênio com a APAE de Tenente Portela, passou a disponibilizar transporte para alunos com necessidades especiais a partir desta segunda-feira (17).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.