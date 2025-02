Miraguaí decreta situação de emergência devido à estiagem

O município de Miraguaí decretou, na segunda-feira (17), situação de emergência devido à forte estiagem que tem impactado a região. O decreto foi assinado pelo prefeito em exercício, Ricardo Fink, em reconhecimento aos prejuízos causados pela seca e à necessidade de apoio emergencial para agricultores e moradores afetados.

A decisão foi baseada em levantamentos realizados pela EMATER de Miraguaí, que monitorou os impactos da estiagem na produção agrícola e na disponibilidade de recursos hídricos. O órgão teve papel fundamental na coleta de dados técnicos que embasaram o decreto. Além disso, a Defesa Civil Estadual, por meio da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 7), com sede em Frederico Westphalen, acompanhou a situação e prestou suporte no encaminhamento das demandas emergenciais, representada por Charles Teixeira.

O decreto é resultado de um trabalho que vinha sendo discutido desde os primeiros dias da atual administração. O prefeito Leonir Hartk (Neco) já havia realizado reuniões sobre o tema e articulado medidas para garantir auxílio às comunidades atingidas. A gestão municipal tem se mobilizado para buscar recursos estaduais e federais, visando minimizar os danos causados pela seca.

De acordo com o prefeito em exercício, Ricardo Fink, com a publicação do decreto, Miraguaí poderá acessar medidas emergenciais, como o envio de auxílio por parte do Estado e da União, além da possibilidade de agilizar ações para garantir o abastecimento de água e o suporte aos produtores rurais. “A Prefeitura seguirá acompanhando a situação e trabalhando em conjunto com órgãos competentes para mitigar os impactos da estiagem no município”, reforçou Ricardo.

Com informações da Planeta FM 102.7