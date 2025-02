Projeto quer evitar aumento do som durante propaganda no rádio e na televisão

Próximos passos A proposta que tramita em caráter conclusivo ainda será analisada pelas comissões de Comunicação; Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Práticas abusivas Segundo o autor, deputado Alberto Fraga (PL-DF), o objetivo é proteger os consumidores contra práticas abusivas no volume de propagandas, que "frequentemente aumentam a intensidade sonora de forma desproporcional, causando desconforto e possíveis danos à saúde auditiva".

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto altera a Lei 10.222/01 , que trata da padronização de volume de áudio nos espaços dedicados à propaganda no rádio e na TV.

O Projeto de Lei 48/25 estabelece que o volume de anúncios publicitários transmitidos por rádio e televisão devem respeitar padrões internacionais de medição de áudio. Esses padrões serão definidos em regulamento do governo federal.

