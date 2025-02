Polícia Civil efetua prisões por crime ocorrido em Redentora

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira, 18, três mandados de prisão preventiva contra homens envolvidos em uma tentativa de homicídio, ocorrida na madrugada do último domingo, 16, no Setor Irapuá, localizado na Terra Indígena do Guarita, em Redentora/RS.

A ação foi realizada pelas Delegacias de Polícia de Redentora e de Campo Novo, com os mandados expedidos pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco/RS.

Após os trâmites legais, os presos serão encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.