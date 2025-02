Polícia Civil prende quarto suspeito de tentativa de homicídio em Redentora

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Redentora, cumpriu nesta quarta-feira, 19, o quarto mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco/RS. O detido é mais um dos envolvidos na tentativa de homicídio ocorrida no último domingo (16/02/2025) no Setor Irapuá, na Terra Indígena do Guarita, em Redentora. A vítima permanece internada em estado gravíssimo.

Após os procedimentos legais, o preso será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Com informações da 22ª DPR