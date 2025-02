Projeto permite incluir jogos eletrônicos entre as atividades extracurriculares de escolas públicas

avaliar periodicamente o impacto dos jogos no desenvolvimento e no desempenho dos alunos, considerando aspectos acadêmicos e sociais.

realizar parcerias com desenvolvedores e plataformas de jogos para incluírem conteúdos relevantes para a formação educacional dos alunos;

capacitar e orientar educadores e monitores para acompanhar e orientar os alunos no uso dos jogos;

Atribuições das secretarias As secretarias de Educação deverão:

as competências socioemocionais, como resiliência, autocontrole, empatia e comunicação.

“Além do aprendizado cognitivo, os jogos eletrônicos contribuem para o bem-estar emocional dos alunos, oferecendo um espaço de expressão e alívio do estresse”, afirma o autor da proposta, deputado Marcos Tavares (PDT-RJ).

O Projeto de Lei 4139/24 inclui os jogos eletrônicos como atividade extracurricular nas escolas da rede pública e privada de ensino básico no Brasil. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e digitais entre os alunos.

