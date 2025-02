Projeto veda remição de pena para condenado por crime hediondo

“Contudo, a Lei de Execução Penal encontra-se em descompasso com os ditames constitucionais, proporcionando proteção deficiente à sociedade.”

“A Constituição preceitua que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que se omitirem”, lembra o autor do projeto.

O autor da proposta, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), avalia que tanto a Constituição de 1988 quanto a Lei de Crimes Hediondos já preveem punição mais rigorosa dos crimes mais graves. No entanto, uma brecha na Lei de Execução Penal permitiria a redução do tempo de cumprimento de pena, uma vez que a regra geral não excetua os crimes hediondos.

A remição de pena é um instituto que permite a redução do tempo de cumprimento de pena de um preso, por meio de trabalho ou estudo.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.