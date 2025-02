Projeto cria programa para oferecer alimentação gratuita a pessoas em situação de vulnerabilidade social

“É imperativo que as políticas públicas atendam aos direitos humanos, com foco na erradicação da pobreza, na segurança alimentar e na igualdade de oportunidades”, defendeu o autor da proposta, deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

Pelo projeto, o Programa Mesa Humanitária será financiado com recursos do Fundo de Combate à Pobreza , além de outras fontes previstas em lei. Estados, Distrito Federal, municípios e instituições parceiras também poderão colaborar.

Serão adotadas medidas de monitoramento e de avaliação do programa, como:

O programa deverá observar, durante as atividades, os seguintes critérios:

Conforme a proposta, os objetivos do programa serão:

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.