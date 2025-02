Polícia Civil apreende mais de R$ 54 mil em cédulas falsas em Tiradentes do Sul

Na tarde desta quinta-feira, 20, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, apreendeu R$ 54.050,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta reais) em cédulas falsas.

O dinheiro falsificado foi localizado em uma propriedade rural no município de Tiradentes do Sul e, conforme as investigações, seria utilizado no comércio local.

A Polícia Civil segue apurando o caso e reforça a importância de os comerciantes estarem atentos à circulação de notas falsas.

Com informações da 22ªDPR