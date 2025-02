Projeto assegura prioridade ao tratamento de gestantes e lactantes durante epidemias

A autora do projeto, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), lembra situações recentes, como a pandemia de Covid-19, a epidemia de dengue e os casos de microcefalia relacionados ao zika vírus, como evidências da importância de garantir a prioridade para esse grupo.

Pelo texto, gestantes e lactantes terão prioridade no acesso a insumos de qualquer natureza para protegê-las contra epidemias e agravos inusitados à saúde.

O Projeto de Lei 4124/24 assegura prioridade para gestantes e lactantes no recebimento de insumos de saúde, como vacinas e medicamentos, em casos de epidemias. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) .

