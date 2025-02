Ampliação do Hospital avança e deve ser concluída até 2025

As obras de ampliação e adequação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha seguem em ritmo acelerado. Nesta semana, o prefeito Claudemir José Locatelli e o vice-prefeito André Danette, acompanhados do secretário de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, estiveram no local para verificar o andamento dos trabalhos.

A primeira etapa do projeto foca na reforma e ampliação das instalações, atendendo às exigências da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. O orçamento inicial desta fase é de R$ 2 milhões.

Durante a visita, o prefeito Locatelli destacou a importância da obra e a satisfação com o avanço dos trabalhos. “A gente fica feliz em anunciar esse progresso, garantindo que, em breve, o hospital possa voltar a atender normalmente”, afirmou.

O vice-prefeito André Danette reforçou que as melhorias são essenciais para um atendimento de qualidade. “Essa conquista é fruto do trabalho conjunto entre o poder executivo, conselho municipal, vereadores, diretoria do hospital e secretários municipais. Estamos empenhados em oferecer um serviço mais estruturado e confortável para a população”, enfatizou.

O projeto prevê duas etapas:

- Primeira fase: Reforma e adequação interna.

- Segunda fase: Melhorias na estrutura externa do hospital.

Locatelli explicou que o custo total da segunda fase ainda está em definição, mas a intenção é realizar uma reforma completa para melhor atender a comunidade.

A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de 2025.

Com informações Rádio A Verdade