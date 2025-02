Goiaba branca ressurge e agricultora de Vista Gaúcha inicia campanha de preservação

A agricultora Neusa Steffenon Locatelli, moradora de Vista Gaúcha, teve uma surpresa inesperada ao colher goiabas em sua propriedade nesta semana. Entre os frutos, encontrou um verdadeiro tesouro: a goiaba branca, uma variedade que acreditava estar extinta em sua região.

Neusa conta que, anos atrás, retirou sementes de uma goiaba branca encontrada à beira de um rio, germinou-as e plantou as mudas. No entanto, uma forte enxurrada acabou levando tanto as plantas cultivadas quanto a árvore original. “Fiquei muito sentida, porque gostaria de manter essa espécie de goiaba”, relembra.

O que parecia uma perda irreversível se transformou em alegria quando, ao colher frutos de uma goiabeira que nasceu espontaneamente à beira de um açude, percebeu que eram da mesma variedade branca. “Meu Deus, que felicidade!”, comemorou.

Agora, com três tipos de goiabas em sua propriedade – branca, rosa e vermelha – Neusa já começou a compartilhar os frutos da espécie rara. Além de presentear vizinhos, pretende levar as sementes ao projeto Produzir para Viver Melhor, garantindo que a espécie continue a ser cultivada e não se perca novamente.

A GOIABA BRANCA

De acordo com especialistas, a goiaba branca (Psidium guajava) é uma variedade menos comum em comparação às goiabas rosa e vermelha. Seu sabor mais suave, menor resistência e sazonalidade fazem com que essa fruta seja rara e, muitas vezes, tenha um valor de mercado mais elevado. Justamente por sua exclusividade, a goiaba branca é valorizada por quem busca sabores diferenciados e menos convencionais.

Com essa redescoberta, a agricultora de Vista Gaúcha contribui para a preservação dessa variedade, resgatando um pedaço da biodiversidade regional e incentivando a continuidade do cultivo da espécie.

Com informações Rádio A Verdade