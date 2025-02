Projeto garante vaga de estágio em todos os órgãos da administração pública

O autor do projeto, deputado Josenildo (PDT-AP), acredita que "a proposta traz ganho de escala ao abranger todos os órgãos da administração pública, garantindo que sejam oferecidas oportunidades de aprendizagem sem significativo impacto orçamentário".

Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta altera a Lei 11.788/08 , que trata do estágio de estudantes.

O Projeto de Lei 4285/24 obriga todo órgão da administração pública a ter pelo menos uma vaga de estágio. A vaga deve contemplar estudantes da rede pública de ensino, em situação de vulnerabilidade, com deficiência ou que se enquadrem na Lei de Cotas .

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.