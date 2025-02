Alerta: Golpistas se passam por policiais para fazer pedidos em comércios

Fique atento! Não caia em golpes! Em caso de suspeita, entre em contato imediatamente com a Delegacia de Polícia local.

A Polícia Civil alerta comerciantes e a população em geral sobre um novo golpe que tem sido aplicado na região. Criminosos estão entrando em contato com estabelecimentos comerciais, se passando por policiais e solicitando entregas de mercadorias nas sedes de Delegacias de Polícia Regionais e Delegacias de Polícia.

