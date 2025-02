Governo celebra resiliência com reformas e novos equipamentos no Hospital de Rolante

O governo do Estado e o Hospital de Rolante celebraram, nesta sexta-feira (21/2), a reestruturação da unidade de saúde, um marco de superação após a enchente de maio de 2024. Com investimentos estaduais que totalizam R$ 2,4 milhões, a instituição inaugura reformas essenciais e a chegada de um tomógrafo novo, ampliando a capacidade de atendimento da população. O governador em exercício Gabriel Souza e a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, estiveram na unidade de saúde para um ato simbólico de entrega da revitalização.

"Hoje é um momento para celebrar a saúde, a resiliência e a recuperação do Rio Grande. Esse investimento de R$ 2,4 milhões, fundamental para a recuperação completa do hospital, é mais uma mostra do cuidado com as pessoas que só é possível porque cuidamos das contas e retomamos a capacidade do Estado. Com o apoio e a força da comunidade, seguiremos avançando para fazer, a partir do Plano Rio Grande , o maior volume de investimento público que o Estado vivenciou", afirmou o governador em exercício.

"Hoje é um momento para celebrar a saúde, a resiliência e a recuperação do Rio Grande", disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O município de Rolante foi duramente impactado pelo maior evento meteorológico dessa natureza no Rio Grande do Sul, com estradas, pontes e bueiros destruídos por deslizamentos. O hospital também sofreu danos significativos, com a água inundando todo o primeiro andar, forçando a remoção de pacientes.

Durante a solenidade, dois profissionais da instituição deram um depoimento emocionado sobre o impacto da inundação no hospital. Funcionária da unidade há 13 anos, nove como técnica e quatro como enfermeira, Helena Borges Lara lembrou da angústia e da mobilização para proteger os pacientes quando a água tomou conta do primeiro piso, em 2 de maio do ano passado.

"Foi uma noite desesperadora. Com o esforço de toda equipe, cumprimos a prioridade que era garantir a segurança dos nossos pacientes, deslocando todos para o segundo piso. Depois de ver todo o primeiro andar completamente alagado, e agora tudo renovado, é uma alegria enorme", contou Helena.

O médico Luygo Guimarães Morato, clínico geral do setor de emergência, destacou a união dos profissionais para salvar a vida dos pacientes e pela revitalização da unidade. "Vi enfermeiras como a Helena levantarem pacientes homens com mais de 90 quilos sozinhas para não deixar ninguém pra trás. Com o apoio do Estado e do município, a proteção que conseguimos assegurar aos pacientes e a retomada e ampliação do hospital representam uma vitória da humanidade", afirmou o médico.

Diante da emergência, ainda em maio, o governo do Estado fez um repasse extraordinário de R$ 750 mil para a recuperação do hospital e destinou outros R$ 200 mil para leitos de retaguarda. Em outubro, a partir da assinatura de convênio com a SES, no valor de R$ 981 mil, o Executivo garantiu a aquisição e instalação de um tomógrafo computadorizado, cuja inauguração ocorreu nesta sexta-feira (21/2). O equipamento permitirá a realização de cerca de 300 exames por mês, serviço que até então não era oferecido na unidade, o que vai evitar a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.

Novo equipamento permitirá a realização de cerca de 300 exames por mês -Foto: Mauro Nascimento/Secom

"Temos aqui um exemplo concreto de uma verdadeira transformação, de um hospital que se reconstruiu completamente, não só na estrutura física, mas também na ampliação de serviços para Rolante e região. Esse hospital é um exemplo e inspiração de resiliência", afirmou Arita Bergmann.

Trabalhadora da indústria calçadista, Silvania Corrêa, 36 anos, deu um testemunho da importância do novo tomógrafo na instituição. No sábado (15/2), ela sofreu um sangramento intracraniano e precisou ser levada até outra unidade de saúde no município de Parobé para realizar uma tomografia. "Por mais que não seja um trajeto longo, passei muito mal tanto na ida quanto na volta. Agora que temos um tomógrafo aqui em Rolante, acaba esse transtorno. É uma grande conquista", celebrou Silvania.

Reformas estruturais

Além da instalação do tomógrafo, foram entregues as reformas das salas de tomografia e endoscopia, da Central de Gases e da fachada do hospital, viabilizadas com um repasse de R$ 536 mil pelo programa Avançar na Saúde. A modernização da fachada, além de adequar a estrutura às normas atuais, proporcionou uma revitalização do ambiente hospitalar.

As melhorias na sala de exames permitiram a abertura dos serviços de endoscopia e colonoscopia, ampliando o atendimento à população. Já a nova Central de Gases garante agora um fluxo contínuo de oxigênio canalizado, eliminando a necessidade de troca manual de cilindros.

Atendimento ampliado

O Hospital de Rolante realiza mensalmente cerca de 1,8 mil atendimentos no setor de urgência e emergência, mantendo em média 95 internações por mês. A instituição também oferece 430 consultas especializadas e realiza 47 cirurgias mensalmente. Com os investimentos, a expectativa é ampliar e qualificar ainda mais os serviços prestados à comunidade.

Aumento de consultas de especialistas

Ocorreu ainda a assinatura de adesão do hospital ao Programa Mais Especialistas (PMAE), por meio do qual a entidade ampliará em mais 50 consultas por mês os atendimentos em traumatologia.

O programa representa, ao todo, uma ampliação de 283,5 mil atendimentos anuais oferecidos no Estado, ao serem contabilizadas as outras assinaturas já realizadas neste ano, as que ainda serão realizadas e as que são feitas diretamente entre os estabelecimentos e as secretarias municipais de saúde.

Os recursos para a realização dos serviços pelo programa são oriundos do Ministério da Saúde. O PMAE instituiu um novo modelo de financiamento da atenção ambulatorial especializada, por meio da Oferta de Cuidados Integrados (OCIs), termo que engloba o conjunto de procedimentos a serem realizados pelo paciente no cuidado de uma doença ou agravo específico.