Governo do Estado homologa situação de emergência em Miraguaí

Com informações da Planeta FM 102.7

Com a homologação estadual, Miraguaí poderá acessar recursos emergenciais para mitigar os danos da estiagem, como envio de auxílio financeiro, abastecimento de água e suporte a produtores rurais. “A Prefeitura seguirá acompanhando a situação e trabalhando junto aos órgãos competentes para minimizar os impactos da estiagem no município”, destacou o prefeito em exercício, Ricardo Fink.

A decisão também contou com o apoio da Defesa Civil Estadual, por meio da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 7), sediada em Frederico Westphalen, que monitorou a situação e auxiliou no encaminhamento das demandas emergenciais.

No dia 17 de fevereiro, o município de Miraguaí decretou situação de emergência devido à severa estiagem que afeta a região. O decreto foi assinado pelo prefeito em exercício, Ricardo Fink, após levantamentos realizados pela Emater, que apontaram impactos significativos na produção agrícola e na disponibilidade de água.

O governador em exercício, Gabriel Souza, homologou nesta quinta-feira (20) a situação de emergência em cinco municípios gaúchos: Engenho Velho, Imbé, Saldanha Marinho, Colorado e Miraguaí. A decisão foi oficializada por meio do Decreto nº 58.037, publicado pelo Governo do Estado.

