Secretaria de Obras segue com recuperação de estradas rurais

De acordo com o secretário Juliano Habitzreiter, a administração municipal está atenta às demandas da população e segue trabalhando para garantir melhores condições de tráfego. Nos próximos dias, as ações serão intensificadas, incluindo a recuperação de estradas, limpeza das vias e melhorias nos bueiros. Essas iniciativas são fundamentais para garantir o escoamento da safra de soja, que se aproxima.

Na sexta-feira, 21, a Secretaria Municipal de Obras realizou a recuperação das estradas nas localidades de Barra Grande e Linha Jaques. Além das vias principais, as equipes também melhoraram os acessos às propriedades rurais, facilitando o deslocamento dos agricultores até suas lavouras.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.