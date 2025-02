Pesquisadores realizam coleta de dados e atendimentos na Terra Indígena Guarita

Entre os dias 17 e 21 de fevereiro de 2025, a Terra Indígena Guarita recebeu uma equipe multidisciplinar de pesquisadores para a fase de coleta de dados do projeto que investiga albinismo e galactosemia na comunidade. A iniciativa, liderada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), contou com o apoio do Instituto Sãpe, Hospital Santo Antônio e Polo Base Guarita.

A equipe, composta por médicos geneticistas, dermatologistas, nutricionistas, doutorandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e estudantes indígenas, realizou atendimentos especializados, avaliando casos clínicos de albinismo, anomalias congênitas e galactosemia. Estudos anteriores já apontavam uma alta prevalência de albinismo na Terra Indígena Guarita, o que pode impactar a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Dado que a epidemiologia do albinismo ainda não é bem compreendida no Brasil, o grupo se deslocou até Tenente Portela para atender indígenas Kaingang com a condição genética e investigar fatores que podem contribuir para sua alta incidência na comunidade. O projeto contou com o apoio da liderança local e a aprovação do Cacique Valdonês.

Além das consultas e exames, foram realizadas cirurgias dermatológicas para tratar cânceres de pele em pessoas albinas. Os pesquisadores visitaram postos de saúde nos setores KM 10, Estiva e Pau Escrito, garantindo um atendimento próximo e alinhado às necessidades dos pacientes. Durante a semana de atividades, os profissionais realizaram consultas clínicas especializadas, exames genéticos, aconselhamento familiar, coleta de material biológico e preenchimento de fichas clínicas. Os médicos dermatologistas reforçaram a importância da proteção solar para evitar complicações como câncer de pele e lesões oculares, enquanto a equipe de nutrição trabalhou junto às famílias para conscientizar sobre a dieta restrita em galactose, essencial no tratamento da galactosemia.

Além do atendimento médico, o projeto também investiu na capacitação de profissionais de saúde. Foram promovidas rodas de conversa com equipes da Atenção Primária à Saúde, aulas sobre triagem neonatal e nutrição na galactosemia e palestras sobre albinismo e cuidados dermatológicos, incluindo uma apresentação do Dr. Renan Bonamigo no Hospital Santo Antônio.

A equipe contou com a participação de Claudia Fernandes Lorea (médica geneticista), Paulyana Moura (doutoranda PPGBM - UFRGS), Laercio Moreira Cardoso Junior (médico geneticista), Emilly Ataide (médica geneticista), Dra. Marcia Holsbach Beltrame, Devora Randon (doutoranda PPGBM - UFRGS), Ana Paula Junges (dermatologista), Bianca Franceschetto (nutricionista), Cláudio Magalhães (acadêmico de nutrição), Renan Rangel Bonamigo (dermatologista), Carmen Rafael Sales (acadêmica de enfermagem), Guilherme Ladwig Tejada (dermatologista), Daniel Fernando Campos Sales (acadêmico de medicina) e da professora e pesquisadora Daniela Kaingang.

Além dos atendimentos diretos, o estudo reforça o compromisso com a capacitação de agentes de saúde indígena, permitindo que os próprios profissionais da comunidade estejam preparados para acompanhar os pacientes a longo prazo. A coleta de dados realizada nesta fase permitirá um maior entendimento sobre a incidência e variantes genéticas associadas ao albinismo e à galactosemia entre os Kaingang da Terra Indígena Guarita. Os resultados obtidos podem contribuir para a criação de políticas públicas voltadas à saúde indígena, melhorando o acesso a tratamentos específicos e garantindo mais qualidade de vida à população.

O Cacique Valdonês Joaquim Kaingang destacou a importância do projeto, parabenizando os profissionais pela dedicação e pelos avanços alcançados em prol da comunidade indígena. O estudo segue avançando e, nas próximas etapas, os dados coletados serão analisados para definir as melhores estratégias de atendimento e prevenção. A iniciativa reforça a integração entre conhecimento acadêmico e saberes tradicionais, promovendo uma abordagem inovadora e colaborativa para a saúde da Terra Indígena Guarita.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Terra Indígena Guarita.