Projeto determina elaboração de planos contra calamidades específicos para indígenas e comunidades tradicionais

"Eles enfrentam ameaças de invasores que utilizam a queima criminosa e desestruturam as formas tradicionais de ocupação do território. Essa situação prejudica a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, causando danos severos à segurança alimentar e nutricional", ressaltou a deputada.

A autora, deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), argumenta que os povos tradicionais são os mais suscetíveis aos impactos da destruição de biomas e da crise climática. No entanto, são os mais desassistidos pelas políticas públicas.

O Projeto de Lei 4005/24 prevê a elaboração de planos emergenciais específicos para os povos indígenas e comunidades tradicionais no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ( Lei 12608/12 ) e da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo ( Lei 14944/24 ).

