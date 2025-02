Projeto obriga portos e terminais de carga a manter instalações de apoio a trabalhadores

A proposta é do deputado Gilson Daniel (Pode-ES) e altera a Lei dos Portos . De acordo com ele, trabalhadores portuários e motoristas de caminhões de carga frequentemente enfrentam jornadas exaustivas sem acesso adequado a instalações sanitárias, alimentação de qualidade e locais apropriados para descanso.

O texto também obriga a disponibilização de estacionamento seguro para os veículos de carga. Caberá à administração do porto construir e manter as infraestruturas. Os portos e terminais em funcionamento terão 24 meses para se ajustar à regra, sob pena de sanção administrativa aplicada pelo Poder Executivo.

