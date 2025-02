Brigada Militar prende homem por receptação

Na tarde desta terça-feira, 25, a Brigada Militar de Tenente Portela prendeu um homem de 37 anos pelo crime de receptação, após informações da seção de inteligência policial.

Durante a ação, os policiais recuperaram uma âmbula furtada na noite do último sábado da Capela do Centro de Pastoral e Catequese da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. O local foi alvo de vandalismo e desrespeito religioso, com hóstias consagradas jogadas ao chão e espalhadas pelo Sacrário. Além disso, uma hóstia dentro de um mini-ostensório foi levada pelos criminosos.

Os suspeitos também tentaram arrombar as portas da Secretaria Paroquial, furtaram doações da caixinha de ofertas e arrancaram a câmera de segurança do local.

A investigação já monitorava os envolvidos, que tentavam vender os objetos furtados em estabelecimentos comerciais e para populares nos bairros da cidade. O homem preso, que estava em posse da âmbula, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão em flagrante lavrada.

Além desse crime, ele já possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca Judicial de Tenente Portela e é investigado por outros delitos. Após os procedimentos, foi conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações do 7ºBPM