Reunião define estratégias de prevenção na saúde da família

Na tarde de segunda-feira, 24, a Secretaria de Saúde de Miraguaí realizou uma reunião estratégica para planejar ações de prevenção dentro da Estratégia de Saúde da Família. O encontro reuniu os enfermeiros Bianca Fink e Cleiton Cunha, responsáveis pelas equipes da Saúde da Família, além de agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e uma assistente social.

Durante a reunião, foi enfatizada a importância da retomada dos grupos de prevenção para diabéticos, hipertensos e gestantes. A gestão municipal, liderada pelo prefeito Neco, o vice-prefeito Ricardo e o secretário de Saúde Valdelirio Pretto, tem a prevenção como prioridade, visando o cuidado contínuo da população.

Como resultado do encontro, foi definido um cronograma para 2025. Os grupos de hipertensos serão organizados conforme a área de atuação de cada agente comunitário de saúde, abrangendo também as localidades do interior. Nessas reuniões, a população contará com uma equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e outros profissionais conforme a necessidade. As atividades incluirão ações de prevenção, educação em saúde, renovação de medicamentos para hipertensão e diabetes, além de avaliações e monitoramento de sinais vitais. As receitas médicas emitidas nesses encontros terão validade de seis meses, alinhando-se ao calendário dos grupos.

O primeiro encontro dos grupos de hipertensos será no dia 25 de março, com reuniões semanais às terças-feiras, no período da tarde. Já os grupos de gestantes, voltados para acolhimento, orientações e preparação para o parto, ocorrerão na última quinta-feira de cada mês, no auditório do posto de saúde. A primeira reunião está marcada para 27 de março, às 14h, reforçando a importância do pré-natal para a saúde materno-infantil.

De acordo com o secretário Valdelirio Pretto, essa iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida da população, investindo na prevenção e no cuidado contínuo à saúde.

Com informações da Planeta FM 102.7