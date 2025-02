Anvisa cancela venda de pomadas para fixar cabelos; veja a lista

A lista das pomadas autorizadas está disponível no site da Agência. Só os produtos dessa lista podem ser comercializados .

A Anvisa elaborou uma página com orientações sobre pomadas para fixar ou modelar cabelos.

A Agência destaca que apenas os produtos regularizados podem ser fabricados e vendidos e o descumprimento dessa norma é considerado uma infração sanitária, sujeita a penalidades que incluem multa, cancelamento de registro, interdição do estabelecimento.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou a comercialização de 47 pomadas para fixar ou modelar cabelos por não atenderem aos critérios estabelecidos para essa categoria de cosméticos. Segundo a Agência, as empresas não se adequaram às exigências da resolução 814/2023.

