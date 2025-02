Gilberto Nascimento é eleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica

Ele se define como um parlamentar comprometido com os ideais conservadores, democráticos, e com perfil conciliador. “Nesses mais de 15 anos em Brasília, conquistei o respeito de meus pares por ser um parlamentar de diálogo, pacificador, mas muito firme e coerente em relação às minhas convicções”. Ele também é presidente da Frente Parlamentar da Longevidade.

Biografia Gilberto Nascimento é advogado e ocupava o cargo de suplente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados até fevereiro de 2025. Foi três vezes vereador pela cidade de São Paulo, duas vezes deputado estadual e está no terceiro mandato como deputado federal. O parlamentar afirma que é um dos primeiros cristãos evangélicos a ingressar na carreira política, em 1982. “Na época, havia grande resistência e preconceito sobre a participação de evangélicos na política”, afirma.

O deputado afirma que vai buscar fortalecer ainda mais a atuação no Congresso Nacional, promovendo políticas que reflitam os valores cristãos. “Desde a fundação desta Frente, participo ativamente de suas atividades, sempre na defesa dos princípios cristãos. Busquei legislar com responsabilidade, colocando Deus em primeiro lugar e defendendo os princípios cristãos, a fé e os valores da família e da vida”, disse.

Em disputa inédita, o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP) foi eleito novo presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Ele teve 117 votos contra 61 do adversário, o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ).

