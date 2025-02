Projeto destina recursos do Fundo Amazônico para conselhos tutelares

Administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Fundo Amazônia fornece financiamentos não reembolsáveis para projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da Floresta Amazônica. Os recursos do fundo tem origem em doações, principalmente de governos internacionais, como a Noruega e a Alemanha.

“A medida atende à necessidade de dotar os conselhos tutelares de maior infraestrutura e recursos humanos, permitindo que atuem de maneira mais eficaz e preventiva, especialmente em comunidades remotas”, disse a deputada Silvia Waiãpi (PL-AP), autora do projeto.

O Projeto de Lei 4209/24 destina 3% dos recursos do Fundo Amazônico para os conselhos tutelares da Amazônia. O objetivo é proteger crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados.

