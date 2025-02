Quaest: 66% dos gaúchos desaprovam o governo Lula

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (26) aponta que a desaprovação do governo Lula chegou a 66% no Rio Grande do Sul. Além do RS, a Quaest mediu a avaliação do governo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraná e Goiás, mostrando uma subida acentuada na desaprovação em todas as regiões.

De acordo com o levantamento, a economia do País piorou nos últimos 12 meses para 56% dos gaúchos, enquanto 63% dos entrevistados no Estado dizem que o Brasil está na direção errada.

A pesquisa apontou ainda que o principal problema apontado pelos gaúchos é a Saúde, indicado por 27% dos entrevistados.

O levantamento diz ainda que 60% dos gaúchos consideram que Lula dá pouca atenção ao Estado.

A rejeição do eleitor ao presidente Lula é de 62% entre os entrevistados, enquanto 51% rejeitam o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em eventual cenário de segundo turno entre os dois, Bolsonaro teria 44% contra 38% de Lula, conforme a pesquisa.

Em todos os estados pesquisados, a maioria dos entrevistados acha que Lula deve fazer um governo diferente nos próximos dois anos.

A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2025, com 10.442 entrevistas presenciais com eleitores com mais de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em São Paulo e 3 pontos percentuais no demais estados.